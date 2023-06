Was zu beweisen war

in Beweis zur Stabilität Schwarzer Löcher umfasst 900 Seiten. Die Zahl der Menschen, die ihn im Details verstehen, dürfte sehr viel kleiner sein. [FOTOCREDIT]Foto:dpa/ESO

Von Christopher Schrader

Die Mathematik ist anders als die meisten anderen Wissenschaften, die sich an Gewissheit immer nur annähern können. Ein korrekter mathematischer Beweis kann zwar durch eine einfachere Variante ersetzt werden. Aber wenn er korrekt ist, gilt er ewig, und was er zeigt, ist wahr, Punkt. Nur: Bevor die Fachwelt auf einem Beweis aufbauen kann, muss dieser geprüft werden. Und Beweise werden immer länger und komplexer, teils werden sie mit Computerhilfe erstellt. Was tun? Diese Frage wird immer dringlicher.