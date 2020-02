Viele Glaziologen sehen im Thwaites-Gletscher in der Antarktis den wichtigsten, weil gefährlichsten Gletscher der Welt. Manchmal wird er sogar "Doomsday Glacier" genannt, Gletscher des Weltuntergangs, weil sich sein vollständiges Abrutschen ins Meer nach heutiger Kenntnis womöglich nicht mehr stoppen lässt - was den Meeresspiegel langfristig deutlich anheben dürfte.

Wissenschaftler versuchen deshalb schon seit Langem, den Eiskoloss mit Satelliten sowie von Schiffen und Flugzeugen aus immer besser zu vermessen. Im April 2018 gründeten Forscher die International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), um gemeinsam auch direkt in der Antarktis Messungen zu machen und mehr darüber herauszufinden, was das Schwinden des Eisriesen künftig für den Meeresspiegel bedeutet. Das 50-Millionen-Dollar-Projekt läuft noch bis Dezember 2023. Jetzt, im antarktischen Sommer, findet gerade die zweite ITGC-Feldkampagne statt. Sie hat bereits beunruhigende Ergebnisse geliefert.

Der Thwaites-Gletscher ist einer der am schnellsten fließenden und mit gut der doppelten Fläche von Österreich auch einer der mächtigsten Gletscher der Westantarktis. An seiner Front in der Amundsensee verliert er derzeit jährlich fast doppelt so viel Masse wie noch vor 30 Jahren. Sein Schmelzwasser hat bisher vier Prozent zum globalen Meeresspiegelanstieg beigesteuert.

Manche Wissenschaftler campen bis März auf dem Eis, bei Temperaturen bis minus 30 Grad

Dazu kommt, dass der Thwaites-Gletscher durch seinen stetigen Rückzug zunehmend seine Funktion als Bremsklotz verliert, der die gigantische Eismasse des westantarktischen Eisschildes zurückhält. Sollte dieser Eisschild abrutschen, bedeutet das einen allmählichen Anstieg des Meeresspiegels um gut drei Meter. Das würde sogar Hamburg unter Wasser setzen.

Aber noch ist unklar, ob der Gletscher wirklich bereits den Kipppunkt überschritten hat, ab dem nichts mehr das Schmelzen stoppen kann. Und ob sein weiterer Rückzug Jahrzehnte, Jahrhunderte oder noch länger dauern wird - keine unerheblichen Fragen für Millionen Menschen an den Küsten. Das Thwaites-Großprojekt soll Antworten bringen.

Doch einfach ist das nicht. Denn der Thwaites-Gletscher sei "selbst für antarktische Verhältnisse" sehr abgelegen, erklärt David Vaughan vom Britischen Antarktischen Dienst, einer der wissenschaftlichen Leiter des ITGC-Projektes. 1600 Kilometer sind es von dort zur nächsten großen Forschungsbasis, die von den USA betriebene McMurdo-Station. Sie ist der Ausgangspunkt der Feldkampagne.

Die Arbeitsbedingungen sind vor allem wegen des Wetters extrem schwierig. Schon bei der Anreise saßen die Forscher 17 Tage lang auf McMurdo fest. Starke Stürme verhinderten, dass sie mit Propellerflugzeugen, die anstelle von Rädern auf Skiern landen, zum Gletscher weiterfliegen konnten. Auch Tonnen von Ausrüstung, Zelte, Lebensmittel, Messgeräte und Treibstoff mussten aufwendig zum Gletscher transportiert werden. Manche Wissenschaftler campen nun den ganzen antarktischen Sommer hindurch bis März auf dem Eis, bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius und oft starken Winden.

Eines der sechs Forscherteams der aktuellen Messrunde hat über der sogenannten Grundlinie oder Aufsetzlinie des Thwaites-Gletschers ihr Lager aufgeschlagen. Das ist die Linie, entlang der sich der Gletscher von seinem festen Felsbett tief unter dem Meeresspiegel löst, sich ins offene Meer hinausschiebt und dort als Schelfeisplatte aufschwimmt (siehe Grafik). Der Thwaites-Gletscher ist an dieser Stelle etwa 600 Meter dick.