Ohne es zu beabsichtigen, haben Forscher in Oberösterreich den bislang ältesten Beleg für die Herstellung von Blauschimmelkäse gefunden. Was das über die Menschen von damals erzählt.

Von Niccolò Schmitter

Als Odysseus und seine Gefährten die Höhle des Zyklopen betraten, trauten sie ihren Augen kaum: Vor ihnen stapelten sich Körbe voll mit Käse, daneben standen Wannen bis an den Rand gefüllt mit Molke. Ställe boten Platz für eine ganze Herde an Schafen und Ziegen, die der einäugige Riese gleich nach seiner Rückkehr geduldig molk. Denn letztlich war Polyphemos, dessen Stimme allein die Herzen der Gefährten vor Entsetzen brechen ließ, nur ein einfacher Hirte mit eigener Käserei. So schildert es Homer im achten Jahrhundert vor Christus. Der Käse, den Polyphemos herstellte, war wohl ein simpler Salzlakenkäse, der auch heute noch in Griechenland allgegenwärtig ist: Feta.