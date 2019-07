26. Juli 2019, 18:47 Uhr Erderwärmung Was kommt nach der Hitze?

Erst im vergangenen Jahr sanken die Flusspegel in Deutschland - wie hier am Rhein bei Düsseldorf - auf einen extrem niedrigen Stand.

Die immer neuen Temperaturrekorde lassen keinen Zweifel mehr zu: Sie sind Folge des Klimawandels. Die Maximalwerte von heute könnten morgen schon normal sein.

Von Marlene Weiss

Die Antwort auf die Frage, die gerade in diesen brüllend heißen Tagen so oft gestellt wird, lautet noch immer ja und nein. Also: Nein, man kann nicht eindeutig sagen, dass die Klimaerwärmung der Grund für die aktuelle Hitzewelle ist oder Letztere der "Beweis" für Ersteres. Auch dann nicht, wenn mit dem neuen Hitzerekord von 42,6 Grad der bisherige Maximalwert in Deutschland von 40,3 Grad nicht abgelöst, sondern eher geschreddert, pulverisiert und ins All geschossen wurde, wie es zurzeit mit so ...