Von Christoph von Eichhorn

Selten in den vergangenen Jahrzehnten wüteten in Griechenland derart intensive Waldbrände wie in diesem Sommer. 174 000 Hektar verbrannten in diesem Jahr, eine rund sechs Mal so große Fläche wie im langjährigen Durchschnitt. Der größte Brand vernichtete bis Ende August eine Waldfläche in etwa so groß wie Berlin.