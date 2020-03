Coronavirus in Zahlen

Die Fallzahlen steigen weiter. Doch in manchen Ländern gibt es erste Zeichen der Erholung. Die Übersicht in Grafiken.

Inzwischen haben die meisten europäischen Staaten drastische Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu stoppen: Schulen und Universitäten sind großteils geschlossen, vielerorts auch Bars, Restaurants und zahlreiche Geschäfte. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus oder gar nicht. Zahlreiche Grenzen innerhalb der EU sind ebenfalls dicht.

Trotzdem werden die Zahlen der Neuinfizierten weiter steigen. Das liegt allein schon daran, dass die Erkrankung meist erst nach etwa fünf bis sieben Tagen ausbricht. Es gibt also eine große Zahl von Patienten, die noch nicht erfasst sind - und womöglich noch gar nicht wissen, dass sie das Virus bereits in sich tragen. Auch zu Neuansteckungen wird es weiter kommen, schließlich lassen sich nicht alle Sozialkontakte restlos vermeiden. Vorerst wird der exponentielle Anstieg der Fallzahlen weitergehen: Die Kurve mit der Gesamtzahl der Infizierten wird nicht nur weiter steigen, sie wird voraussichtlich auch noch steiler werden als jetzt, bevor sie irgendwann langsam flacher wird.

Woran lässt sich erkennen, ob die Trendwende erreicht ist?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Ausbreitung einer Epidemie mathematisch abzubilden. Am eingängisten ist die Verdopplungszeit: Das ist die Zeitspanne, nach der sich die Zahl der Infizierten jeweils verdoppelt hat. Dabei darf man nicht unterschätzen, wie stark sich exponentielles Wachstum beschleunigt: Beispielsweise sind nur zehn Verdopplungszyklen nötig, um von tausend Fällen auf eine Million Fälle zu kommen. Bei einer Verdopplungszeit von sieben Tagen wäre das nach zehn Wochen erreicht, bei einer Verdopplungszeit von drei Tagen bereits nach einem Monat.

Vom Abflauen einer Epidemie kann man sprechen, sobald die Verdopplungszeit größer wird - also beispielsweise von drei auf vier Tage steigt. Auf einer Grafik mit den Fallzahlen erkennt man diese Abschwächung, wenn sich die Kurve anfängt nach rechts zu neigen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Schlimmste noch nicht überstanden: Die Fallzahlen werden weiter steigen, auch Tote wird es weiterhin geben. Lediglich die Geschwindigkeit des Anstiegs geht zurück. Tage, eher Wochen später wird tatsächlich das Plateau erreicht, ab dem die Zahl der Erkrankten sinkt.

Außerdem kann es prinzipiell jederzeit zu einer Trendumkehr kommen. Beispielsweise ist die Zahl der Neuinfizierten in Südkorea vor einigen Tagen stark gesunken. Kurz darauf wurde allerdings ein neuer Ausbruchsherd entdeckt, worauf die Zahl wieder gestiegen ist.

Die in der Tabelle gezeigten Verdopplungstage sind jeweils aus den gemeldeten Werten der vorherigen fünf Tage errechnet. Dabei sind nur bestätigte Fälle berücksichtigt, nicht die Dunkelziffer unentdeckter Fälle.

Die Epidemie nahm Ende Dezember in China ihren Anfang und hat sich seither auf alle Kontinente ausgebreitet.

Über die gesamte Pandemie gerechnet, gib es die meisten Fälle weiterhin in China, dort ist die Ausbreitung aber vorerst gestoppt, ebenso in Südkorea. Aktuell gibt es große Ausbrüche in Italien, den USA, Spanien, Frankreich und dem Iran.

Die ersten Infektionen innerhalb Deutschlands gab es bei Mitarbeitern des bayerischen Automobilzulieferers Webasto, die sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hatten. Inzwischen gibt es in allen Bundesländern zahlreiche Fälle. Schwerpunkte liegen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Die Zahlen in diesem Artikel stammen im Wesentlichen von der Johns-Hopkins-Universität und von den für den Infektionsschutz zuständigen Behörden in den Bundesländern. Ergänzend kommen Daten vom Robert-Koch-Institut zum Einsatz, diese werden jedoch erst zeitverzögert gemeldet und geben nicht den neuesten Stand wieder. Grundsätzlich ist die Zahl der Corona-Infizierten mit einer Dunkelziffer behaftet, die hier genannten Daten geben also nicht das vollständige Ausmaß der Pandemie wieder.