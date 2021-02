Von Christina Berndt, Hanno Charisius und Christian Endt

Vor Kurzem kam ein Päckchen am Institut für Virologie der TU München an. Gefahrguttransport, Kategorie A: Geliefert wurde ein "ansteckungsgefährlicher Stoff, der bei sonst gesunden Menschen eine lebensbedrohende oder tödliche Krankheit hervorrufen kann". Das englische Virus. Die Corona-Variante, die derzeit unter dem Kürzel B.1.1.7 durch die Welt geistert und womöglich mit einer heftigen dritten Welle droht statt des erhofften entspannten Sommers. So etwas konnte man nicht einfach durch den Münchner Straßenverkehr fahren. Man musste den Transport bei der Stadt anmelden und das Päckchen in einem Spezialauto herumfahren.