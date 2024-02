Viele Tiere haben eine Art mathematisches Grundverständnis. Schildkröten zum Beispiel können ihre Energiebilanz berechnen und berücksichtigen dabei sogar, wie viel Energie sie für den Weg zu ihrem Futterplatz verbrauchen. Hunde scheinen die Regeln der Differenzialrechnung zu befolgen, wenn sie einem Ball, der vom Ufer aus schräg ins Wasser geworfen wird, nicht direkt hinterherschwimmen, sondern erst ein Stück am Ufer entlanglaufen, um genau an dem Punkt ins Wasser zu springen, von dem aus sie den Ball am schnellsten erreichen. Und Orang-Utans können zumindest kleine Mengen addieren und subtrahieren.