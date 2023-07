Man sieht es den Pflanzen in der Regeln nicht an, wie sie entstanden. Sollten sie deshalb alle gleich behandelt werden?

Die Behörde will die Gesetzgebung für gentechnisch veränderte Pflanzen lockern. Aber bringt das wirklich den erhofften Effekt für die Natur? Was Experten und Verbände von dem Vorhaben halten.

Von Hanno Charisius

Die Europäische Kommission will auf den Äckern und Tellern der EU mehr Gentechnik erlauben. Die Brüsseler Behörde schlägt eine neue Verordnung vor, mit der neuere gentechnische Verfahren aus der bisher strengen Definition ausgeklammert werden sollen. Dies diene vor allem dem Umweltschutz, sagte der für Umwelt- und Klimafragen zuständige Kommissar Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel.