Von Kathrin Werner

Für Marina Gebert war von Anfang an klar, dass sie arbeiten würde neben dem Studium. Sie lebt in München, die Wohnungen sind teuer, die Zugtickets zu ihrer Hochschule in Neu-Ulm auch. Also suchte sie sich einen Nebenjob. "Aber das war nicht ganz einfach mit den wechselnden Stundenplänen", erzählt die 33-Jährige. In manchen Wochen hat sie auch nachmittags Zeit, dann wieder geht es nur am Wochenende. Mal ist Prüfungsstress, dann arbeitet sie gar nicht. In den Semesterferien kann sie dafür wieder ganz oft. "Die meisten Jobs kriegt man so nicht", sagt Gebert. "Die Arbeitgeber wollen feste Zeiten."