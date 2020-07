US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping vor einem Jahr beim G-20-Treffen in Osaka. Zwei Gründe haben die WTO an den Rand gebracht: Der Aufstieg der Volksrepublik China zur Weltmacht und die Frustration amerikanischer Politiker, die glauben, über den Tisch gezogen zu werden.

Es klingt wie ein Märchen aus alter Zeit. Im April 1994 traten in der atemberaubend schönen marokkanischen Wüstenstadt Marrakesch die Vertreter von 124 Staaten zusammen, um den Welthandel auf eine neue Grundlage zu stellen. Acht Jahre lang hatten sie im Rahmen der sogenannten "Uruguay-Runde" verhandelt (sie hieß so, weil die erste Sitzung in Punta del Este, Uruguay stattgefunden hatte). Jetzt machten sie die Ergebnisse fest, vor allem das Wichtigste, die Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) mit Sitz in Genf.