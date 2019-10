Angeschwemmter Plastikmüll: Touristen am Strand in Kuta, Indonesien.

"Das Auto - ein Rechenfehler" hieß am 29. September 1963 die Überschrift einer Sonderseite von Wolf Schneider in der Süddeutschen Zeitung: "Wie aus einem Wunschtraum ein Albtraum werden kann". Am 5. Februar 1966 erschien sein Leitartikel "Tod dem Verbrennungsmotor!". Dem Umweltschutz ist Wolf Schneider seit 56 Jahren auf den Fersen. Er war SZ-Redakteur, Verlagsleiter des Stern, Chefredakteur der Welt, Moderator der NDR-Talkshow und 16 Jahre lang Leiter der Hamburger Journalistenschule. Er ist Honororprofessor der Universität Salzburg, Träger des Medienpreises für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache und des Henri-Nannen-Preises für sein publizistisches Lebenswerk. Um seine zehn Enkel und vier Urenkel sorgt er sich.