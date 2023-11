Interview von Thomas Fromm und Meike Schreiber

Es ist neun Uhr morgens in New York, wo Adam Tooze an der Columbia-University Geschichtswissenschaften lehrt. Also noch ziemlich früh für ein Interview über den Zustand der Welt im Allgemeinen und den Standort Deutschland im Speziellen. Tooze, 56 Jahre alt, startet etwas einsilbig und sehr ruhig - dann aber nimmt er Fahrt auf. Und rät den Deutschen, weniger nostalgisch zu sein. "Deutschland wird durch ein bisschen De-Industrialisierung nur ein Stück normaler", sagt er. Ob das alle so sehen?