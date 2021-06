Von Christoph Giesen, Lena Kampf, Klaus Ott und Jörg Schmitt

Da sitzt er also, Rechtsanwalt Mark Kristopher Genita Tolentino, als sei nichts gewesen, vor seiner Laptopkamera in seinem Büro in Manila. Hawaii-Hemd, eine Tasse Kaffee in der Hand und bereit dafür, kostenlose Rechtsberatung zu geben. Die Videos stellt er später bei Youtube ein. Philippinische Landsleute, die in Hongkong, Dubai oder Malaysia wohnen, fragen ihn um juristischen Rat, das letzte Video wurde erst am Donnerstag hochgeladen. Gleich drei Handynummern gibt Tolentino auf seinem Briefkopf an.