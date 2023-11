Ein Mitarbeiter des Londoner Auktionshauses Sotheby's präsentiert den 60 Jahre gereiften "The Macallan 1926 Adami".

Von Benjamin Emonts

Umgerechnet 2,5 Millionen Euro. Diesen Preis hat am Samstag eine einzige Flasche Whisky im Auktionshaus Sotheby's in London erzielt. Die Interessenten, heißt es aus dem Auktionshaus, sollen sich einen regelrechten "Bieterkampf" geliefert haben, bis am Ende ein neuer Weltrekord stand. Es ist demnach der höchste je erzielte Verkaufspreis für eine Flasche Wein oder Spirituose. Ein einziger 20-Milliliter-Shot des Whiskys würde den bislang unbekannten Käufer 66 666 Euro kosten, falls er ihn wirklich trinkt. Wahrlich nichts für arme Schlucker.