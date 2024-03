Wer in der US-Stadt Christiansburg wohnt, kann sich Burger wie diesen jetzt per Drohne liefern lassen.

Die Fast-Food-Kette Wendy's testet in den USA die Essenslieferung per Drohne. Angeblich sollen die selbst randvolle Cola-Becher sanft im Vorgarten absetzen.

Von Kathrin Werner

Der Mensch neigt zur Bequemlichkeit. Das ist vor allem beim Essen so - und zwar nicht erst seit heute. Der Wunsch nach Nahrung, die einem quasi in den Mund fliegt, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Schon die antiken Dichter Telekleides und Pherekrates träumten von einer Art Schlaraffenland: "Gebratene Krammetsvögel mit kleinen Kuchen flogen einem in den Schlund hinein."