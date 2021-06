Von Klaus Ott, Jan Willmroth, Frankfurt, und Nils Wischmeyer, Bonn

Dieser Prozess am Landgericht in Bonn war schon zu Beginn einer für die Geschichtsbücher. Mitten in der Corona-Pandemie begann die 12. Große Strafkammer mit der ersten Hauptverhandlung gegen einen damals 77-Jährigen deutschen Ex-Banker, der im Zusammenhang mit Aktiengeschäften zulasten der Staatskasse wegen Steuerhinterziehung angeklagt wurde. Virusbedingte Auflagen, spezielle, transparente Masken, das Verfahren gegen den Angeklagten begann separat, während drei weitere Mitangeklagte noch auf ihren Prozess warten. Seit diesem Dienstag haben die Verbliebenen eine Vorahnung: Ihnen droht noch Schlimmes.

Aller Streit zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, der im Lauf des Verfahrens immer heftiger geworden war, zog diesen Prozess nicht mehr weiter in die Länge. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Der frühere Generalbevollmächtigte der Privatbank M. M. Warburg, einst die rechte Hand des langjährigen Bankchefs und Warburg-Mitinhabers Christian Olearius, habe genau gewusst, woran sich die Bank da von 2006 bis 2013 beteiligte. Und was er da mit seinen Unterschriften absegnete in dieser Zeit, nämlich unter anderem mutmaßlich falsche Steuererklärungen.

Dafür forderte die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker am Dienstag nach Angaben von Prozessbeobachtern eine hohe Freiheitsstrafe: zehn Jahre Haft. Die Verteidigung um den früheren BGH-Richter Thomas Fischer, der vor wenigen Wochen das Anwaltsteam des Angeklagten verstärkt hatte, plädierte auf Freispruch. Fischer bestand darauf, dass sein Mandant zu seiner Zeit als Beschäftigter von Warburg gerade nicht vorsätzlich Steuern hinterzogen habe. Weil er nicht gewusst habe, dass bei den fraglichen Geschäften Steuern erstattet wurden, die zuvor niemand gezahlt hatte. Der Vorsitzende Richter Roland Zickler hatte am Dienstagmittag überraschend die Beweisaufnahme geschlossen, nachdem vor allem die Verteidigung mit immer neuen Anträgen versucht hatte, das Verfahren noch einmal zu erweitern, um neue Zeugen, Schriftstücke, Dateien.

Raue Töne, erfolglose Anträge

Der Ursprung dieses Schlagabtauschs sind steuergetriebene Börsengeschäfte der Marke Cum-Ex, benannt nach dem Handel von Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch, berühmt geworden als größter Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte. Die Verluste für die Steuerzahler liegen im Milliardenbereich, das Schema war stets ähnlich: Banker, Anwälte und Börsenspezialisten zockten den Fiskus ab, indem sie sich eine nur einmal gezahlte Steuer doppelt oder sogar mehrmals anrechnen ließen. Schwere Steuerhinterziehung in 13 Fällen hatte die Staatsanwaltschaft dem Ex-Warburg-Mann in der Anklage vorgeworfen, mit einem Gesamtschaden von 325 Millionen Euro. Er ist einer von bundesweit mehr als 1000 Beschuldigten, die sich vor allem in den Jahren zwischen 2006 und 2013 an Cum-Ex-Geschäften beteiligt haben sollen.

Die Töne waren rau geworden im großen Sitzungssaal S 0.11 des Landgerichts Bonn. Es ging zuletzt kaum noch um die Vorwürfe gegen den Angeklagten und den eigentlichen Sachverhalt. Ex-Richter Fischer hatte versucht, die Richter für befangen erklären zu lassen, er warf Brorhilker rechtswidriges Verhalten und illegale Absprachen mit dem Gericht vor und forderte ihre Abberufung. Es waren Mittel der klassischen Konfliktverteidigung, mit denen Verteidiger darauf abzielen, Verfahren in die Länge zu ziehen, Anklagen zu zerpflücken und Richter anzuzählen.

Mit mehreren Dutzend Beweisanträgen hatte Fischer an den letzten Verhandlungstagen versucht, noch etwas für den früheren Warburg-Banker S. herauszuholen. Noch einmal neue Zeugen vorladen zu lassen, um die Kammer zu überzeugen: Sein Mandant habe zur damaligen Zeit nicht wissen können, dass die Erträge bei den großvolumigen Geschäften aus der Steuerkasse stammten. Und dass er sich womöglich strafbar machen würde.

Bundesgerichtshof verhandelt bald über Cum-Ex

Nicht davon ließ die Kammer zu, schmetterte einen Antrag nach dem anderen ab und kam dann am Dienstag weiteren Ideen der Verteidigung mit dem Schluss der Beweisaufnahme zuvor. Das Urteil wird für den Dienstagabend erwartet.

Um ihren Verdacht zu erhärten, hatte sich die Staatsanwaltschaft Köln wie schon im ersten Cum-Ex-Prozess auf die Aussagen anderweitig Beschuldigter gestützt. Im März 2020 hatte die 12. Große Strafkammer zwei britische Ex-Investmentbanker zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Die beiden waren weitgehend geständig und wurden am Ende für ihre Kooperationsbereitschaft belohnt. Mitte Juni verhandelt der BGH in Revision über das Urteil, wobei die Strafzumessung für den Hauptangeklagten bereits rechtskräftig ist: Er war zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Bei Warburg dagegen hat man auf Konfrontation gesetzt und eine vorsätzliche Steuerhinterziehung von Beginn an bestritten. Das tun nach wie vor auch die Warburg-Mitinhaber und Cum-Ex-Beschuldigten Christian Olearius und Max Warburg. Der Ausgang des Verfahrens gegen ihren früheren Vertrauten wird ihnen zu denken geben.