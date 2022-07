Kommentar von Caspar Busse

In gewisser Weise ist sich Volkswagen mit der völlig überraschenden Ablösung des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess selbst treu geblieben. Denn Chefwechsel liefen bei Europas größtem Industriekonzern zuletzt nie in geordneten Bahnen. Bernd Pischetsrieder, Martin Winterkorn, Matthias Müller und jetzt Diess - sie alle sind überraschend, im Streit und im Chaos abgegangen. Immer gab es plötzlich den großen Knall. Eine geglückte Amtsübergabe an einen Nachfolger oder gar an eine Nachfolgerin, wie es sie in vielen deutschen Dax-Unternehmen gibt? Fehlanzeige in Wolfsburg.

Natürlich ist Herbert Diess auch an sich selbst gescheitert. Er war impulsiv, unkonventionell und polarisierend, hat sich mit vielen im Konzern angelegt und keine Rücksichten genommen. Unvergessen seine Auftritte in einem Batman-Kostüm oder auf einem elektrisch angetriebenen Surfboard auf dem Mittellandkanal in Wolfsburg. "Ich bin sehr lernfähig", sagte er gerade in einem großen SZ-Interview, aber das hat nicht unbedingt jeder ernst genommen. Man wird wohl kaum jemanden finden, der Diess als versierten Diplomaten bezeichnen würde. Dazu kommt: Es gibt gerade sehr viele ungelöste Probleme bei VW, auf die Diess keine überzeugende Antwort hat: Schwierigkeiten mit der Software, Turbulenzen auf dem für VW so wichtigen Markt in China, Reibereien mit dem Betriebsrat, der Vorsprung des Konkurrenten Tesla, der VW zu enteilen scheint.

Klar ist aber auch, dass Diess in den vergangenen vier Jahren an der Spitze von VW einiges erreicht hat. Der ehemalige BMW-Manager hat den oft schwerfällig wirkenden Autokonzern konsequent auf Elektro-Mobilität getrimmt, neue Fahrzeuge auf den Markt gebracht und dabei auf eigene Software und Batterien gesetzt. Dafür musste er bei VW erhebliche Widerstände und die alte "Verbrenner"-Mentalität überwinden und auch mal unbequeme Wahrheiten kundtun, und er ist durchaus vorangekommen. Die Zahlen waren zuletzt bei VW überraschend gut.

Doch in Wirklichkeit ist Diess an den Strukturen von Volkswagen gescheitert. Das Unternehmen mit den vielen Marken, einem Umsatz von 250 Milliarden Euro und deutlich mehr als 600 000 Mitarbeitenden weltweit ist schon lange unregierbar geworden. Der Riesen-Konzern ist nicht nur groß, sondern auch unübersichtlich, ein Durchregieren ist deshalb kaum möglich. Viele Bereiche und Marken führen Eigenleben. Diess kämpfte an vielen Fronten, vor allem auch intern.

Familie, Politik, Arbeitnehmer - bei VW reden viele mit

Auch die Unternehmensführung bei VW, die sogenannte Corporate Governance, hat Mängel. Im Aufsichtsrat, der Diess letztlich am Freitag offenbar einstimmig abberufen hat, sitzen kaum unabhängige und neutrale Mitglieder, wie es bei Unternehmen von dieser Größenordnung sinnvoll ist. Denn diese wären es, die die Interessen des Unternehmens und der freien Aktionäre vertreten würden. Dafür dominieren die beiden Eigentümerfamilien Porsche und Piech, die sich oft auch untereinander nicht grün sind. Gleichzeitig regiert das Land Niedersachsen und damit die Politik heftig mit und achtet peinlich genau auf seine eigenen Interessen. Und dann sind da noch die Arbeitnehmervertreter, die bei VW traditionell eine sehr starke Rolle haben. Gegen sie ist kaum etwas möglich.

In diesem Geflecht hat ein Konzernchef keinen leichten Stand, allen drei Gruppen kann man es nie recht machen. Mehrmals geriet Diess in die Mühlen der unterschiedlichen Partikularinteressen und wurde dabei schwer beschädigt. Dabei braucht ein Konzern wie Volkswagen in dieser grundlegenden Transformation, die die Autobranche gerade durchmacht, einen starken und unumstrittenen Chef. Ob der Diess-Nachfolger, Porsche-Chef Oliver Blume, der als Vertrauter der Eigentümer-Familien gilt, diese Rolle ausfüllen kann, ist offen. Es wäre jedenfalls im Interesse von Volkswagen.