Von Max Hägler, Wolfsburg

"Ob ich die Königin von Wolfsburg bin?" Bei der Frage lacht Daniela Cavallo kurz auf, an ihrem Stehtisch hier in Wolfsburg. "Ich finde solche Vergleiche daneben! So ein Denken liegt mir fern, ganz ehrlich." Sehr energisch sagt sie das. Was bedeutsam ist, weil die Betriebsratsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns sonst von einem gezügeltem Naturell ist. Und weil die Frage durchaus von Relevanz ist: Wer hat das Sagen in Wolfsburg?