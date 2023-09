Nirgends in der Bundesrepublik entstehen derart viele junge Unternehmen wie rund um die TU München. Nun will die Bundesregierung das Erfolgsmodell in andere Städte übertragen.

Von Ulrich Schäfer

Leuchttürme gibt es viele in Deutschland, und sie stehen zumeist im Norden, an der Küste und an Elbe und Weser. Doch es gibt auch Leuchttürme im Binnenland - und ein besonders großer steht in Sichtweite der Alpen, in München. Denn die Technische Universität und ihr Gründerzentrum, die UnternehmerTUM, sind "der ganz große Leuchtturm in der deutschen Gründerszene", sagt Anna Christmann, die Start-up-Beauftragte der Bundesregierung.