Der Schweizer Rapper Tommy Vercetti thematisiert Geld nicht nur in seinen Songs, er promoviert auch darüber. Warum er sich fühlt wie in einem goldenen Käfig und wieso er kein Portemonnaie besitzt.

Interview von Thomas Kirchner und Isabel Pfaff, Bern

Tommy Vercetti, 41 Jahre alt, empfängt im bunten Pullover in einem Dachzimmer im Berner Südwesten. Ein perfekt aufgeräumter Schreibtisch, eine akkurat geordnete Bücherwand, aber auch graue Schaumstoffplatten an der Decke: Vercetti, der im echten Leben Simon Küffer heißt, arbeitet hier nicht nur an seiner Promotion, in der er sich mit der visuellen Rhetorik des Geldes beschäftigt, sondern nimmt auch Musik auf. 2010 brachte der Mundart-Rapper sein erstes Soloalbum heraus, gerade ist das dritte erschienen: "Sympathie für Hyäne".