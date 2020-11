Von Karoline Meta Beisel

Die EU-Kommission hält sich die Möglichkeit offen, ihren Vorschlag zur umstrittenen Reform der europäischen Agrarpolitik doch noch zurückzuziehen. Er habe das im Moment zwar nicht vor, sagte Klimakommissar Frans Timmermans beim Auftakt des SZ-Wirtschaftsgipfels in Berlin. "Aber die Kommission hat immer das Recht, einen Vorschlag einzuziehen, wenn wir der Meinung sind, dass das, was Parlament und Rat machen, zu weit entfernt ist von der Art des Vorschlags."

Die Agrarminister der EU hatten sich im Oktober auf die Eckpunkte für eine Reform geeinigt, die von Umwelt- und Klimaschützern als rückständig kritisiert wird; unter anderem deshalb, weil ein Großteil der milliardenschweren Agrarsubventionen nicht vom Erreichen von Klimavorgaben, sondern weiterhin von der bewirtschafteten Fläche abhängt. "80 Prozent der Gelder gehen an 20 Prozent der Landwirte. Da gibt es einen Mangel an Gleichgewicht", kritisierte auch Frans Timmermans. Außerdem stört ihn, dass die Minister sich darauf geeinigt haben, Kernpunkte der Reform erst nach einer zweijährigen Lernphase für die Bauern umzusetzen. "Die nehmen sich zu viel Zeit mit dieser Reform. Als Kommission bestehen wir auf eine Beschleunigung."

Timmermans war für den SZ-Wirtschaftsgipfel per Video zugeschaltet - Belgien ist Corona-Risikogebiet, und so war der Vizepräsident der EU-Kommission Pandemie-verträglich in Brüssel geblieben. Im Auftaktgespräch erklärte er, warum die Politik insgesamt mehr Anstrengungen für den Klimaschutz unternehmen müsse: Die Regierungschefs hätten sich darauf festgelegt, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein solle. Das bedeutet, dass nicht mehr Emissionen ausgestoßen werden sollen, als an anderer Stelle gleichzeitig wieder eingespart werden. Dann jedoch müssten die Regierungschefs auch in ihrer Politik so handeln, so Timmermans. "Jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht, nicht konsequent zu sein. Aber wir als Politiker haben die Pflicht, konsequent zu sein."

Die Bundesrepublik, die derzeit die alle sechs Monate wechselnde EU-Ratspräsidentschaft innehat, habe die Aufgabe, bis Ende des Jahres die Verhandlungen für ein neues Klimazwischenziel für das Jahr 2030 abzuschließen, "damit wir diese Klimaneutralität bis 2050 auch hinbekommen", sagte Timmermans. Die Kanzlerin und die Minister machten das sehr gut, "das könnte die Deutsche Ratspräsidentschaft noch hinbekommen, aber daran müssen wir arbeiten." Der Einsatz für mehr Klimaschutz sei demnach nicht nur ein Thema für gute Tage - schließlich stecke die EU nicht nur in einer Pandemie und Klimakrise, sondern auch in einer "industriellen Revolution", wie es Timmermans formuliert: "Wenn wir jetzt unsere Wirtschaft wieder aufbauen, müssen wir die nachhaltig aufbauen. Wenn wir jetzt in Bereiche investieren, die reformbedürftig sind, werden wir das Geld verlieren."

"Gewisse Zeit in der Automobilindustrie verschlafen"

Die Grundsatzentscheidung für Klimaneutralität werde nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Automobilindustrie Folgen haben. Europa habe das Problem, dass "wir eine gewisse Zeit in der Automobilindustrie verschlafen haben", sagte Timmermans. In Europa habe man lange vor allem daran gearbeitet, den Ausstoß von Verbrennungsmotoren immer weiter zu reduzieren - während die Industrie in Asien früher begonnen habe, in Elektromobilität zu investieren. Darum habe man in Deutschland, aber auch im Rest der EU Nachholbedarf. Die Wirtschaft sei aber bereit dafür.

Timmermans glaubt, dass auch 2030 noch Verbrennungsmotoren gebaut werden. "Aber wahrscheinlich insbesondere für LKW, nicht für PKW." Gleichzeitig müsse die Politik dafür sorgen, auch die Infrastruktur für die Elektromobilität auszubauen. "Wir müssen viel, viel mehr Ladestellen bauen, als es jetzt gibt", sagte Timmermans.