René Heinersdorff leitet vier private Theater, darunter die Komödie im Bayerischen Hof. Ein Gespräch übers Sparen, den Umgang mit Geld in staatlich geförderten Häusern und das Einschlafen zur Stimme seiner Mutter beim Ticketverkauf.

Interview von Barbara Hordych

Er lebe eigentlich in der Deutschen Bahn, sagt René Heinersdorff, 59, gerne flapsig, wenn man den Düsseldorfer Boulevardtheatermann nach seinem Wohnort fragt. Tatsächlich ist der Autor, Schauspieler, Regisseur und vierfache Theaterdirektor ständig unterwegs: Unter anderem mit seinem eigenen Stück "Komplexe Väter", mit dem er seit vier Jahren durch Deutschland tourt - auf seinen eigenen und auf fremden Bühnen. Jetzt aber sitzt er ganz entspannt mit einem Tee oben auf der Galerie des Bayerischen Hofs - schließlich beginnt sein Auftritt unten in der Komödie erst in drei Stunden.