Kommentar von Max Hägler

Was dieser Tesla-Chef doch für ein abgefahrener Super-Typ ist! "Giga Berlin-Brandenburg Spaß-Party heute!", schreibt Elon Musk am vergangenen Samstag auf seinem bevorzugten Kommunikationsmedium, Twitter, und löst das ein paar Stunden später ein: Eigenes Bier lässt er ausschenken auf der Baustellen-Party, die sie bei Tesla "Volksfest" nennen: Ein Riesenrad ist aufgebaut, ein DJ treibt die Brandenburger an. Wow! Und dazu ja dieser schöne Anlass: Vielleicht schon im November sollen Tausende Menschen Elektroautos bauen in seiner neuen Fabrik.