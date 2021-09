Interview von Nakissa Salavati und Kathrin Werner

"Passssuuuun", sagt Passun Azhand in einer seiner Stand-up-Shows, er spitzt den Mund dabei und dehnt seinen Vornamen. Da ist man mittendrin im Party-Smalltalk, wie ihn Menschen mit Migrationshintergrund häufig erleben: "Passsuuun, was für ein interessanter Name - woher kommst du?" Azhand, 38, Berliner Stand-up-Comedian und Host des Podcasts "Feelings & Shit" macht seine Herkunft deswegen zum Thema, weil sie in Deutschland eben eines ist. Er gehört zu einer wachsenden Szene an Komikern, die sich mit einer Solo-Show in Clubs auf die Bühne stellen - eine Kultur, die vor allem aus dem englischsprachigen Raum kommt. Witzig ist, sagt er, wenn Menschen nicht nur lachen müssen, sondern auch ins Nachdenken kommen.