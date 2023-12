Zum dritten Mal binnen eines Jahres setzt Spotify Beschäftigte vor die Tür. Der Musikstreaming-Dienst kündigte am Montag die Streichung von etwa 1500 Stellen an. Dies entspricht etwa 17 Prozent der Belegschaft. In den vergangenen Monaten mussten in zwei Wellen insgesamt etwa 800 Beschäftigte gehen.