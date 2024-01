Bürgermeister, Landrat, Stadtverordnete: Es gibt glamourösere Jobs mit höherer Vergütung und mehr Ruhm. Andererseits ist ja nicht alles schlecht, wenn man sich in der Heimatgemeinde engagiert. Wer es etwa in den Verwaltungsrat einer Sparkasse schafft, kassiert zwischen 4000 und 15 000 Euro Aufwandsentschädigung pro Jahr, dazu kommt Sitzungsgeld. Man kann zudem an interessanten Ausflügen teilnehmen. Das alles sind überschaubare, aber attraktive Annehmlichkeiten. In diesem Zusammenhang legendär sind die Sparkassentage auf Landes- und Bundesebene, mitsamt Rahmenprogramm für die Ehepartner.