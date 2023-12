Von Klaus Ott

Der prominenteste Name auf den jüngsten Gläubigerlisten aus dem Imperium von René Benko taucht dort gleich mehrmals auf: Joschka Fischer, ehedem Außenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und einstige Galionsfigur der Grünen. Fischer steht nicht persönlich in den Gläubigerlisten, sondern mit seiner Beraterfirma, der Joschka Fischer & Company GmbH. Die Company GmbH wartet also, wie viele andere, auch noch auf Geld aus dem Reich Benko. Wie hoch die Forderungen sind, steht nicht in den von Signa Prime und Signa Development nach Weihnachten bei Gericht in Wien eingereichten Gläubigerlisten.