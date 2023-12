Von Thomas Fromm

Es passierte nicht von heute auf morgen. Der Aufstieg Erlangens zum größten Siemens-Standort weltweit zog sich über Jahre und Jahrzehnte hin, und viele Menschen aus der Region können dazu Geschichten erzählen. Saskia Kraußer zum Beispiel, seit 25 Jahren ist sie Siemens-Betriebrätin. Sie wuchs im fränkischen Ort Kersbach bei Forchheim auf, und "gefühlt war da jeder Zweite bei Siemens", sagt sie. Wer Kinder hatte, sagte denen: "Siemens ist ein sicherer Arbeitsplatz, fangt da an." Ihr Kollege Mario Savio kommt aus der Gegend von Bamberg, und auch da habe man seinen Kindern jahrzehntelang eingebläut: Gehe nicht auf den Bau, gehe nicht in die Landwirtschaft, gehe lieber in die Industrie. "Am besten zu Siemens, die haben einen guten Namen."