Russland:Rubel verliert 40 Prozent in wenigen Tagen

Funktion der Finanzmärkte ist es, auf die Zukunft zu wetten und Risiken so kalkulierbar zu machen. In der jetzigen Situation versuchen sie zu erahnen, welchen Preis Russland für den Überfall auf die Ukraine wird zahlen müssen und was das für die Weltwirtschaft bedeutet. Bereits am Tag des Angriffs der russischen Armee stürzte der Wechselkurs des Rubels ab. Vor dem 24. Februar hatten die Russen noch 89 Rubel für einen Euro zahlen müssen, an diesem Freitag waren es 123 Rubel, eine Abwertung um fast 40 Prozent. Dass die russische Währung nicht noch viel mehr verlor, ist der Tatsache geschuldet, dass die Zentralbank in Moskau den Leitzins von neun auf 20 Prozent anhob, was enorme Konsequenzen für die Gesamtwirtschaft haben dürfte. Drastische Kapitalverkehrskontrollen sind jetzt außerdem nötig, um die Kapitalflucht aus Russland zu bremsen.

Die Ratingagentur Standard &Poor's setzte die Bewertung russischer Staatsanleihen auf CCC-. Damit sind sie, in der Sprache der Finanzwelt, nur noch "Junk", Müll. Die Agenturen Fitch und Moody's schlossen sich dem Schritt an. Noch schlechter werden Anleihen nur dann bewertet, wenn der Schuldner tatsächlich in Zahlungsrückstand geraten ist. Und Zweifel an der Zahlungsbereitschaft sind derzeit fast zwangsläufig. Die Bank Unicredit berichtete am Freitag über den Fall einer Anleihe, bei der zwar das russische Finanzministerium die fällige Zinszahlung veranlasst, die russische Zentralbank aber die Überweisung auf die Konten der Gläubiger blockiert habe. Etwas besser werden noch russische Privatunternehmen bewertet, wozu in diesem Fall auch der Energiekonzern Gazprom gehört.

Noch nie in der jüngere Geschichte ist ein Land mit so massiven Sanktionen belegt worden wie Russland, seit Putin seine Truppen in der Ukraine einmarschieren ließ. Harte Sanktionen der Weltgemeinschaft gab und gibt es zwar auch schon gegen Staaten wie Nordkorea und Iran, aber die schiere Größe des Landes macht die Aktionen gegen Russland zu einem Experiment für die westliche Politik. Können sie den Aggressor treffen, ohne die eigene Wirtschaft zu sehr zu schädigen?

Am folgenschwersten für Russland dürfte die Blockade der russischen Währungsreserven von umgerechnet 640 Milliarden Dollar sein. Nach einer Übersicht der Zentralbank in Moskau lagern drei Viertel der Reserven auf Konten im Ausland, wobei die Volksrepublik China 14,2 Prozent ausmacht. Zwei Drittel liegen im Westen - darunter knapp elf Prozent in Deutschland -, fallen also in jedem Fall unter die beschlossenen Sanktionen. Die Devisen bleiben zwar im Eigentum Russlands, sie können von der Regierung aber nicht mehr genutzt werden. Dazu kommt der Ausschluss wichtiger russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift.

An der Wall Street spekulieren Investmentbanken jetzt mit Schrottanleihen russischer Unternehmen

Die Frage ist allerdings: Wie wasserdicht sind die Sanktionen? Und kann es Wege geben, wie das verfemte Russland trotzdem an Geld kommt? Da ist zum einen die Volksrepublik China. Russland und China haben in der vergangenen Jahren ihren gegenseitigen Handel intensiviert und dabei versucht, zunehmend auf Dollar zu verzichten. Laut einem Bericht des Wall Street Journal wurden 2013 noch 96 Prozent aller russischen Exporte nach China in Dollar bezahlt, im vergangenen September war es nur noch etwas mehr als ein Drittel. Allerdings haben die chinesischen Banken kein Interesse daran, die Sanktionen jetzt zu durchbrechen. Letztlich sei es für die Institute wichtiger, Teil des internationalen, vom Dollar bestimmten Finanzsystems zu bleiben, schreibt die Zeitung.

Wichtigste Devisenquelle Wladimir Putins sind die Exporte von Erdöl und Gas. Besonders Deutschland kann kurzfristig kaum auf russisches Erdgas verzichten, besonders nicht, wenn die Heizsaison noch nicht zu Ende ist. "Solange wir Öl und Gas importieren müssen, hat Russland auch Deviseneinnahmen", sagt Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). "Könnte er nicht mehr Gas exportieren, wäre das der Todesstoß für Putins Regime." Hüther schlägt vor, über eine weitere Option nachzudenken: "Aktien russischer Unternehmen gibt es derzeit zu Spottpreisen. Warum versuchen westliche Regierungen nicht, solche Aktien aufzukaufen und so einen Hebel in der russischen Wirtschaft zu bekommen?"

Wie Bloomberg meldet, haben an der Wall Street Investmentbanken wie Goldman Sachs und JP Morgan damit begonnen, Schrottanleihen russischer Unternehmen aufzukaufen, ein hochriskantes Geschäft angesichts der westlichen Sanktionen. Analysten von JP Morgan schrieben am Freitag in einem Bericht, Russland stehe vor einer Wirtschaftskrise, die noch schlimmer als die von 1998 werden könnte. Damals war das Land von den Spätfolgen der Asienkrise getroffen worden.