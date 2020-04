Hinter einem Schaufenster in der Berliner Torstraße sitzt Rafael Horzon in seiner Galerie. Auf dem Tisch vor ihm steht ein als Ente ausgeformtes Telefon. Es ist nicht angeschlossen. Horzon, 51, ist eine Ikone von Berlin-Mitte. Er arbeitet als Autor, Designer, Unternehmer - und oft sind seine Geschäftsideen so skurril, dass viele sie schon für Kunst halten. Horzon selbst wehrt sich dagegen, dass jemand ihn Künstler nennt. Erst kürzlich hat er deshalb einen Prozess gegen das Online-Lexikon Wikipedia geführt und gewonnen. Im September soll sein neues Buch erscheinen. Es heißt "Das neue Buch". Vielleicht kann man also einfach sagen: Rafael Horzon ist ein Erlebnis.