Von Caspar Busse

Die fast 5000 Porsche-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die an diesem Juli-Donnerstag vor 13 Jahren in Stuttgart-Zuffenhausen zur kurzfristig angesetzten Betriebsversammlung erscheinen, stehen im Regen, ein Gewitter ist angekündigt. Das Wetter passt zu dem, was ihnen Wolfgang Porsche, damals Chef des Porsche-Aufsichtsrats, mitzuteilen hat, nämlich nichts weniger als eine Kapitulation. Porsche hat einen brutalen und mit allen Mitteln ausgetragenen Machtkampf gegen seinen Cousin Ferdinand Piëch verloren. Es ist eine schmachvolle Niederlage: Denn der stolze Sportwagenbauer wird nun schrittweise in den Volkswagen-Konzern eingegliedert und fortan nur noch eine unter Dutzend Marken im Wolfsburger Weltreich sein.