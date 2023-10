Es ist nicht weniger als ein unerwarteter Kahlschlag, aber erwartungsgemäß macht sich die Horst Brandstätter Group nicht die Mühe, ihn zu erläutern oder gar zu begründen. Knapp 700 Stellen streicht das durch die Spielzeugmarke Playmobil bekannte Unternehmen aus dem fränkischen Zirndorf bis 2025 bei dem Spielzeughersteller und der Schwestermarke Lechuza, die Kunststoff-Pflanzenkübel produziert. 369 dieser Stellen fallen in Deutschland weg, was nach Firmenangaben 16 Prozent der Belegschaft hierzulande entspricht. Das Unternehmen gab dies just einen Tag nach Eröffnung einer Jubiläumsausstellung zu 50 Jahre Playmobil im Historischen Museum in Speyer bekannt.

Der Abbau sei nach einer "umfassenden Untersuchung aller Geschäftsbereiche und unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung", beschlossen worden, so die Firma am Montagnachmittag. Von nicht näher definierten "wirtschaftlichen Herausforderungen" und einer "herausfordernden Situation in den beiden vergangenen Geschäftsjahren" mit Umsatz- und Ergebniseinbußen ist die Rede. Corona, Rezession, die Weltwirtschaft - kaum eines der gängigen Schlagworte fehlt. Nach Einschätzung von Experten und Beobachtern der Spielwarenbranche sind es allerdings weitgehend hausgemachte Gründe, die das jahrzehntelang florierende Unternehmen immer mehr in Schieflage bringen.

Seit 2015 der langjährige Firmenpatriarch Horst Brandstätter starb, läuft es nicht mehr rund in der Playmobilwelt. Zuletzt verlor Playmobil nach SZ-Informationen aus Insiderkreisen Marktanteile in wichtigen Spielwarenmärkten. Im Geschäftsjahr 2021/22 sank der Playmobil-Umsatz um sechs Prozent, während die Spielwarenbranche insgesamt über Corona hinweg um 8,5 Prozent zulegte. Negativ zu Buche schlugen in der jüngeren Vergangenheit auch teure Pannen wie ein aufwendig produzierter Playmobil-Kinofilm, der floppte. Seit Jahren kommen und gehen die Manager in Zirndorf, zuletzt warf im August Firmen-Chef Steffen Höpfner resigniert das Handtuch. Was sich seit Brandstätters Tod hält, sind massive Klagen über eine von mangelnder Wertschätzung geprägte Unternehmenskultur. Das schlage sich nach Ansicht von Kritikern auch auf die Kreativität und das Engagement der Beschäftigten nieder. Arbeitnehmervertreter beklagen immer wieder Mobbing, Streit und Intrigen. Vor kurzem erst vermeldete der Betriebsrat in einem internen Newsletter, dass "Angst und Demütigungen an der Tagesordnung" seien und beispielsweise junge Mütter, die aus der Elternzeit zurückkämen, drangsaliert würden. Das Unternehmen weist alle Vorwürfe stets als falsch zurück, doch die Klagen kommen immer wieder hoch.

Dass es wirtschaftlich nicht gut läuft und die Arbeitsbedingungen so kritikwürdig sind, liegt Insidern zufolge an der Führungsstruktur. Die Firma gehört einer von Brandstätter noch zu Lebzeiten gegründeten Stiftung. Starke Figur auf dem Papier ist im Brandstätter-Kosmos Marianne Albert, eine frühere persönliche Assistentin von Horst Brandstätter. Vor dessen Tod vor acht Jahren bekleidete sie keine nennenswerten Führungsaufgaben in der Firma; über ihren beruflichen Werdegang und ihre Qualifikation schweigt sich das Unternehmen hartnäckig aus.

Der nunmehr angekündigte Stellenabbau werde "sozialverträglich und nach Möglichkeit einvernehmlich erfolgen", so das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Schritt in Zusammenhang mit einer Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey steht, die seit vielen Wochen die Firma Brandstätter durchforstet. Auch dazu machte das Unternehmen keine Angaben. Offen ist auch, in welchen Unternehmensbereichen konkret die Stellen abgebaut werden. Ein Teil dürfte im Kunststoff-Formenbau im ebenfalls fränkischen Dietenhofen wegfallen, wo das Unternehmen bereits zuvor den Wegfall von 74 Stellen auf Anfrage bestätigt hatte. Playmobil und Lechuza fertigen dort großvolumigere Kunststoffteile, während die fingerlangen Plastikfiguren in einem Werk auf der Mittelmeerinsel Malta gefertigt werden.