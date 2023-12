Von Markus Hametner und Oliver Schnuck

2023 entwickelt sich zu einem Traumjahr für den Ausbau der Photovoltaik. In den ersten drei Quartalen legte die Solarleistung in Deutschland mehr als doppelt so stark zu wie im gleichen Zeitraum noch vor zwei Jahren. Das Jahresziel der Bundesregierung von neun Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen wurde bereits Mitte September erreicht. Das zeigt die Aktualisierung des "Grüner-Strom-Atlas" von Süddeutscher Zeitung und dem Analyseunternehmen Prognos.