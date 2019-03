8. März 2019, 11:00 Uhr Landwirtschaft Pestizide werden kilometerweit verweht

Wie weit müssen Bio-Felder von anderen Landwirten entfernt sein, die Pestizide einsetzen?

Umweltschützer haben nun gemessen, wie weit der Wind die Chemikalien trägt.

Selbst mehrere Kilometer von den nächsten Obstplantagen entfernt haben sie noch Wirkstoffe gefunden.

Von Elisabeth Dostert

Im Spätsommer finden in Schlanders die Apfeltage statt. Der Ort liegt im Vinschgau in Südtirol. Auf gut 5200 Hektar stehen mehr als 20,5 Millionen Apfelbäume. Gut 1700 Bauernfamilien ernten jährlich mehr als 300 000 Tonnen Äpfel, wirbt der Tourismusverein Schlanders-Laas auf seiner Internetseite. Er schwärmt vom Klima, der rauen Luft, den Temperaturschwankungen, durch die ein "Kühlhaus-Effekt" entstehe, der die Äpfel "außerordentlich knackig" werden lasse.

Ganz so heil ist der Vinschgau wohl doch nicht. Das Umweltinstitut München hat 2018 dort gemessen, wann und wo sich welche Stoffe in der Luft befinden. Das Ergebnis: Pestizide aus der Landwirtschaft verbreiten sich "unkontrolliert" über die Luft. Sie sei "stark" belastet. "Sechs Wirkstoffe haben wir noch auf über 1600 Höhenmetern in einem Seitental gefunden, mehrere Kilometer von den nächsten Obstplantagen entfernt", sagte Karl Bär, Referent für Agrarpolitik beim Umweltinstitut München.

Die Ergebnisse, so das Institut, weisen auch auf Schwachstellen im EU-Zulassungsverfahren hin. Für vier der sechs Wirkstoffe, die das Umweltinstitut an allen Messstandorten gefunden habe, komme die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) in seiner Einschätzung zu dem Schluss, dass sie nur in vernachlässigbaren Mengen in die Luft übergehen und sich dort schnell zersetzten. "Diese Bewertung kann also offensichtlich nicht stimmen", sagte Bär.

Die Behörde steht unter Druck. Erst am Donnerstag hatte das EU-Gericht (EuG) entschieden, dass die Efsa Studien über das Krebsrisiko von Glyphosat öffentlich machen muss. Der Wirkstoff wurde von der Bayer-Tochter Monsanto entwickelt. Er kommt in Pflanzenschutzmitteln wie Roundup vor und tötet alle Pflanzen, es sei denn, sie sind genetisch so verändert, dass ihnen das Gift nichts anhaben kann.

Wie sich Gifte in der Umwelt verbreiten, zeigt nun die Untersuchung des Umweltinstituts in Südtirol. Vom 23. Februar bis Ende August 2018 wurden an vier Standorten mit speziellen Sammlern Proben genommen, die alle drei Wochen ausgewertet wurden. Glyphosat gehörte nicht zu den insgesamt 29 getesteten Wirkstoffen. Zwei Messstandorte haben sich den Angaben zufolge bei Bio-Betrieben im mittleren Vinschgau befunden. Allein dort seien 20 Wirkstoffe in der Luft gemessen worden. "Das zeigt, wie schwer die Bedingungen für Bio-Betriebe im Umfeld intensiv bewirtschafteter konventioneller Apfelplantagen sind", sagt Bär. Die Efsa mache "unrealistische Annahmen" über die Verbreitung von Pestiziden, ignoriere die Dauerbelastung und den "Cocktail-Effekt", so der Experte: "Die Kombination verschiedener Substanzen kann gefährlicher sein als ein einzelner Wirkstoff."

Sie haben auch einen Wirkstoff gefunden, dessen Einsatz auf europäischen Feldern mittlerweile verboten ist

Zu den "übelsten Wirkstoffen, die wir gefunden haben, zählen Captan, Thiacloprid und Imidacloprid", sagt Bär. Captan ist ein Mittel zu Bekämpfung von Pilzkrankheiten. Thiacloprid und Imidacloprid sind Insektizide und gehören zur Gruppe der Neonikotinoide. Imidacloprid gilt, so das Institut, als "extrem giftig" für Bienen. Die EU-Kommission hat dem Wirkstoff vergangenes Jahr die Zulassung für Freilandkulturen entzogen. Einschließlich der Aufbrauchfrist darf der Wirkstoff seit dem 19. Dezember nur noch in dauerhaft errichteten Gewächshäusern eingesetzt werden.

Das Umweltinstitut plant weitere Projekte. Deutschlandweit soll im April mit Messungen an rund 200 Standorten begonnen werden, kündigte Bär an: "Wir planen Messungen in ganz unterschiedlichen Naturräumen, auch in Schutzgebieten und Städten." In diesem Projekt sollen dann auch Sammler für Glyphosat aufgestellt werden. Ergebnisse will das Umweltinstitut Anfang 2020 veröffentlichen.