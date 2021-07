Niemand klingelt, das Paket wird einfach im Hausflur abgestellt, geklaut oder an einer weit entfernten Postfiliale abgegeben: Was Verbraucher in diesen Fällen tun können.

Von Sonja Salzburger

Eine gute Nachricht vorweg: Die Zahl der Beschwerden, die im ersten Halbjahr 2021 eingegangen sind, ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 7663-mal haben sich verärgerte Bürgerinnen und Bürger an den Verbraucherservice Post der Bundesnetzagentur gewandt, in der ersten Jahreshälfte 2020 gab es noch 10 012 Beschwerden. Mehr als die Hälfte betraf in diesem Jahr Probleme mit Paketen. Fünf häufige Szenarien - und was Verbraucher tun können.