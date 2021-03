Wer online in Großbritannien einkauft, im Bild die Oxford Street in London, muss normalerweise die deutsche Mehrwertsteuer zahlen.

Von Michael Kläsgen

Stumper & Fielding zum Beispiel: very british, sehr schick, Portobello Road, Notting Hill, London. Tweedjacken für den Herrn, Kaschmirpullover für die Dame und auf der Homepage unübersehbar der Hinweis: "We are now shipping to EU without UK sales tax included!!!" Hey, splendid, könnte man meinen, gestiegener Pfundkurs zwar, aber immerhin spart man sich die Mehrwertsteuer. Doch das ist nicht richtig.