Beamte von Zoll und Polizei haben am Donnerstagmorgen in einer Villa in Rottach-Egern am Tegernsee Vermögenswerte sichergestellt, die im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Alischer Usmanow stehen sollen. Unter anderem sollen mehrere hochwertige Fahrzeuge der Luxusklasse abtransportiert worden sein - dem Milliardär mit usbekischen Wurzeln wird hierzulande seitens der Ermittler ein Fuhrpark mit insgesamt 13 Fahrzeugen, darunter zwei Maybach, zugerechnet.