Hacker haben die IT der Hotelkette Motel One angegriffen. Illustration: Olivia von Pilgrim

Von Sebastian Erb, Max Muth und Lea Weinmann

Dieter Müller, der Gründer und Miteigentümer der Hotelkette Motel One, übernachtet ganz gerne in seinen eigenen Häusern. Zuletzt sei er in Innsbruck gewesen, sagte er Anfang des Jahres im SZ-Interview. Nicht erwähnt hat er damals die Details: welches Datum, welche Zimmernummer und dass er mit seiner Frau dort war. Das steht in einem riesigen Datenleck aus dem Unternehmen, das kriminelle Hacker online veröffentlicht haben.