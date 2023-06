Experten der Bertelsmann-Stiftung haben Berufswechsel in Deutschland untersucht. Ein neuer Job lohnt sich demnach vor allem dann, wenn er dem alten ähnlich ist. Wer besonders häufig wechselt und wer am Ende wirklich mehr verdient.

Von Bernd Kramer

In den USA ließ sich nach der Corona-Pandemie der große Exodus beobachten: Die Menschen verließen in Scharen ihre Stellen und hofften, das gelobte Land bei anderen Arbeitgebern zu finden, von der "Great Resignation" war die Rede, dem Massenkündigen. Und auch für den eher trägen deutschen Arbeitsmarkt will manch eine Umfrage herausgefunden haben, dass er Wunsch nach einem Wechsel Höchstwerte erreicht. Barkeeper statt Büroknecht, endlich einmal etwas ganz Anderes machen - zumindest der Traum vom Neustart scheint weit verbreitet zu sein.

Nun haben Arbeitsmarktexperten der Bertelsmann-Stiftung untersucht, wie Jobwechsel hierzulande wirklich verlaufen. Dafür griffen sie auf Daten des Nationalen Bildungspanels zurück, einer regelmäßigen Befragung von mehr als 10 000 Erwachsenen in Deutschland. Rund 38 000 Berufswechsel waren darin dokumentiert, aber nicht alle Menschen sind gleich wechselfreudig.

Die wirklichen Jobhopper sind demnach eben nicht die gut qualifizierten Fachleute mit starker Sehnsucht nach mehr Selbstverwirklichung und Optionenvermehrung. Es orientieren sich vor allem diejenigen Menschen häufig um, deren Job bisher keine oder nur eine kurze Ausbildung voraussetzt. Von 100 Beschäftigten in sogenannten Helfertätigkeiten wechseln binnen eines Jahres im Schnitt etwa elf die Stelle. Wer in einem anspruchsvolleren Job arbeitet, hängt dagegen eher an seinem Beruf. Wechsel kommen bei diesen Beschäftigten nur halb so oft vor wie bei Helferinnen und Helfern.

Die Bertelsmann-Forscher um Tobias Ortmann wollten wissen, zwischen welchen Berufen sich die Beschäftigten bewegen, ob sie also in verwandte oder ganz andere Jobs wechseln und welche Pfade dabei die vielversprechenderen sind. "Bisher gab es noch keine Studie, die das für Deutschland untersucht hat, weil es keine guten Daten für die Ähnlichkeit von Berufen gab", sagt Arbeitsmarkt-Forscher Ortmann. Diese Lücke wollten er und sein Team schließen: Um verschiedene Tätigkeiten vergleichen zu können, haben die Bertelsmann-Autoren die Berufsbeschreibungen aus dem Online-Lexikon Berufenet der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet.

In dem Online-Lexikon trägt die Bundesagentur für Arbeit für etwa 3000 Berufe regelmäßig ein, welche Kompetenzen zum Beispiel in Stellenanzeigen und Ausbildungsordnungen verlangt werden, was ein einigermaßen realistisches Bild des Arbeitslebens zeichnen sollte. Für einen Helfer in der Feinmechanik führt das Lexikon zum Beispiel Kenntnisse in der Kunststoffverarbeitung auf. Diese Fähigkeit wird neben vielen anderen auch für einen Helfer im Maschinenbau genannt, der darüber hinaus aber unter anderem auch einen Führerschein für Gabelstapler braucht. Insgesamt könnte ein Feinmechanik-Helfer rund 85 Prozent seiner bisherigen Kompetenzen als Helfer im Maschinenbau einbringen.

Je ähnlicher der neue Job dem alten ist, desto größer das Gehaltsplus

Tatsächlich zieht es allerdings gerade diejenigen, die häufig ihre Stelle aufgeben, in eher weit entfernte statt in nahe Tätigkeiten: Fast zwei Drittel der Helferinnen und Helfer finden sich nach einem Wechsel in einem Job wieder, der völlig anders aussieht als ihr vorheriger. "Es ist gar nicht abwegig, dass Lagerhelfer in andere Helferjobs zum Beispiel im Callcenter wechseln", erklärt Ortmann. "Der neue Beruf hat aber keinerlei Berührung mit dem alten." Solche 180-Grad-Schwenks sind auf dem Arbeitsmarkt aber alles andere als ideal. Ein Wechsel führt zwar tendenziell zu einem besseren Gehalt, allerdings vor allem dann, wenn der neue Job dem alten ähnlich ist.

Wer in einen gleichartigen Beruf umschwenkte, verdient 3495 Euro mehr pro Jahr als jemand, der in einen vollkommen anderen Bereich wechselt. Wer auf eine verwandte Tätigkeit umsattelt, hat immer noch ein Lohnplus von 2468 gegenüber einem beruflichen Komplettwechsler. Der berühmte Seiteneinstieg mag sich lohnen, aber viel mehr hat der Schuster davon, wenn er halbwegs bei seinen Leisten bleibt. Überraschend kommt das Ergebnis für Studienautor Ortmann nicht. "Aber man erkennt an diesen immensen Einkommensunterschieden, wie sehr benachteiligt ist, wer nicht innerhalb seines Berufsfeldes wechseln kann", sagt er. Gerade für Geringqualifzierte in Helferjobs sollte es deswegen besser Weiterbildungsangebot geben.