5. Juni 2019, 12:28 Uhr Brüssel EU-Kommission leitet Defizitverfahren gegen Italien ein

Das Land macht deutlich mehr Schulden, als die EU-Verträge erlauben. Darüber hatten die italienische Regierung und die Kommission monatelang erbittert gestritten.

Die EU-Kommission empfiehlt wegen der hohen Staatsverschuldung Italiens ein Strafverfahren gegen das Land. Die Brüsseler Behörde kam zu dem Schluss, die Regierung habe 2018 keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen. Nun müssen sich die EU-Staaten mit der Sache befassen. Am Ende des Prozesses könnten milliardenschwere Geldbußen für Rom oder die Streichung von EU-Hilfen stehen.

Italien hat eine der höchsten Staatsverschuldungen der Welt. Ende 2018 betrug sie mehr als 2,3 Billionen Euro. Das entspricht etwa 132 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). In der Eurozone sind maximal 60 Prozent erlaubt. Liegt ein Staat darüber, muss er Gegenmaßnahmen ergreifen, um die Verschuldung in den Griff zu bekommen.

Regierungschef Conte drohte schon mit Rücktritt

Damit soll die Stabilität des gemeinsamen Währungsgebiets gesichert werden. Während der Finanzkrise, die Europa vor allem von 2010 an traf, hatten überhöhte Staatsverschuldungen verheerende Konsequenzen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.

Die Botschaft aus Brüssel kommt nun in einer heiklen Phase in Italien. Ein Dauerstreit hat die Koalition aus rechter Lega und populistischer Cinque Stelle in Rom quasi lahmgelegt. Deshalb sah sich Regierungschef Giuseppe Conte am Montagabend gezwungen, mit seinem Rücktritt zu drohen. Er rief die Regierungspartner zum Zusammenhalt auf, mahnte Zurückhaltung gegenüber der EU an und warnte vor Botschaften, die Verunsicherung an den Märkten auslösen könnten. Kürzlich hatte etwa Vize-Premier Matteo Salvini von der Lega einen möglichen Bruch der EU-Defizit-Regeln ins Spiel gebracht.

Sie wollen sofort erfahren, wenn etwas Wichtiges passiert? Abonnieren Sie kostenlos den Eilmeldungs-Newsletter, um wichtige Meldungen sofort als E-Mail zu bekommen. Unsere Eilmeldungen erhalten Sie außerdem über unseren Twitter-Kanal, per RSS-Feed und in unseren Smartphone Apps.