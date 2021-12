Trampolinspringen in Johannesburg: Die sportliche Aktivität nach der Schule wurde den Kindern durch Spenden ermöglicht.

Schulen, Kliniken oder Solarparks: Sogenannte Impact Fonds versprechen Geld und reines Gewissen. Doch das kann ganz schön schief gehen. Was Anleger beachten sollten.

Von Katharina Wetzel

Impact ist zu einem Modewort geworden. Auch in der Finanzwelt taucht es immer häufiger auf. Investments sollen heute nicht nur Rendite, sondern auch einen Impact, also eine positive Wirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft erzielen. Gerade im Private Banking, dem Geschäft mit vermögenden Kunden, sind solche nachhaltigen Geldanlagen zunehmend gefragt. Doch was ist genau darunter zu verstehen?