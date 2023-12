Es liegt in der Natur der Kriminalität , jenen, die sie bekämpfen wollen, stets einen Schritt voraus zu sein. Wo Banken sicherer werden, werden Automaten gesprengt, wo hochbetagte Herrschaften sich mit Haustürbetrug auskennen, wächst der Enkeltrick per Smartphone. Und wo Gäste regelmäßig Einrichtungsgegenstände klauen, werden Hoteliers erfinderisch. Bügel im Hotelzimmer haben oft keine runden Haken mehr, können also nicht zu Hause verwendet werden. Bilder sind an die Wand geklebt. Die kleinen Shampooflaschen sind ohnehin rar geworden. Doch vor dem gemeinen Dieb, und man muss vermuten: dem Durchschnittshotelbewohner, scheint nichts sicher zu sein. Das zeigt eine Umfrage unter Hoteliers nach am häufigsten geklauten Gegenständen.

Das Portal "Wellness Heaven" hat mehr als 700 Hoteliers vor allem aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz befragt. Handtücher, Bademäntel, Kleiderbügel sind die beliebtesten Diebesgüter. Nun sind das alles Dinge, bei denen man als menschenfreundlicher Normalbürger noch meinen könnte: Kann schon mal passieren, morgens, in der Eile. Bei Batterien, die ausgebaut, Zimmernummern, die abgeschraubt, und Blumen, die eingepackt werden, könnte man, auch als juristischer Laie, von Vorsatz ausgehen. Und spätestens wenn das Klavier aus der Lobby getragen (in Italien passiert), der ausgestopfte Wildschweinkopf von der Wand genommen (Frankreich!) wird und Badarmaturen abgeschraubt werden (ja, Berlin), dann ist nicht nur Vorsatz, sondern ausgefeiltere Planung erforderlich.

Dabei gibt es unter den Dieben aber kulturelle und ökonomische Unterschiede. Der Österreicher klaut laut der Umfrage eher die Kaffeemaschine und das Geschirr dazu, der Niederländer eher die Glühbirne, und in Italien, wer hätte es nicht vermutet, verschwinden überdurchschnittlich oft Weingläser.

Die berühmten feinen Unterschiede zeigen sich aber vor allem zwischen den Sterne-Klassen. Gäste von Vier-Sterne-Hotels etwa nehmen Alltagsgegenstände wie Klopapier und Batterien mit. In Fünf-Sterne-Hotels dagegen fehlen nach der Abreise der Gäste gern mal Telefone, Kaffeemaschinen und Kunstwerke. Besonders beliebt sind Tablet-Computer. Nun dürfte es vor allem Letztere auch einfach häufiger geben, je mehr Sterne ein Hotel hat.

Stylischer Minimalismus - oder Präventionsmaßnahme?

Die Theorie vom Diebstahl wegen simpler Verfügbarkeit unterminiert aber ein statistisches Detail: In höherklassigen Hotels werden mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit Matratzen geklaut. Fragt sich, ob mutmaßlich reichere Menschen schlechtere Manieren haben, was schwer zu belegen wäre. Ob sie das Gefühl haben, für einen höheren Zimmerpreis stünde ihnen schlicht auch ein Teil der Einrichtung zu. Oder ob sie - derzeit ja eine entscheidende Quelle für Reichtum - einfach mehr Immobilien besitzen, die sie notgedrungen einrichten müssen. Oder, und das ist die Erklärung der Hoteliers, ob die oft mehrere Tausend Euro teuren Matratzen in Häusern mit mehr Sternen derart viel besser sind, dass es sich schlicht lohnt, selbst für wohlhabende Diebe.

Den Trend der vergangenen Jahre zur puristischen Einrichtung lässt diese Umfrage jedenfalls in ganz neuem Licht erscheinen. Der Gründer einer bekannten Designhotel-Kette jedenfalls erklärte bei der Besichtigung eines neuen Hauses, dass die Einrichtung des Zimmers so entstanden sei, dass man erst alles rausgeräumt habe. Und dann geschaut habe: Was braucht man wirklich für die Grundbedürfnisse? Weil man sich einig war, dass der Gast sich sicher fühlen, das Zimmer sauber und ruhig sein soll, gibt es in diesen Hotels selten den überflüssigen Schreibtisch oder den obligatorisch unbequemen Sessel im Eck. Das sei einfach schicker und moderner. Man kann es also als stylischen Minimalismus verkaufen - oder als Präventionsmaßnahme.

Zu sehr beschweren sollten sich die Hoteliers vermutlich dennoch nicht. Formell sind zwar auch das Mini-Shampoo und der Kugelschreiber Eigentum des Hotels. Aber beide sind quasi für den Diebstahl produziert, die Marke wird damit in die Welt hinausgetragen. Und im Übrigen ist auch der umgekehrte Fall schwierig: Wird dem Gast im Hotelzimmer etwas geklaut, haftet in der Regel nicht das Hotel. Das gilt, rein juristisch, als "allgemeines Lebensrisiko".