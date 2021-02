"Die Reddit-Gemeinde hat einen größeren Wal ins Visier genommen, indem sie einen ,Short Squeeze' am Silber-Markt auslösen will."

Von Jannis Brühl, Harald Freiberger und Nils Wischmeyer

Der Kampf zwischen Kleinanlegern und Hedgefonds um die Aktie der Videospiel-Kette Gamestop geht weiter. Die Kursschwankungen sind nach wie vor extrem. Am Montag verlor der Kurs zwölf Prozent und stand bei 241 Euro. Er war zuletzt binnen weniger Tage von 14 bis auf 285 Euro gestiegen, hatte sich also verzwanzigfacht.

Was zunächst aussieht wie ein Tippfehler, ist durch aus dem Ruder gelaufene Finanzwetten entstanden, die mehrere Hedgefonds, die auf einen fallenden Kurs der Gamestop-Aktie gewettet hatten, bereits viele Milliarden US-Dollar kosteten und sie noch mehr kosten könnte. 20 Milliarden US-Dollar (16,6 Milliarden Euro) haben Hedgefonds nach Berechnung der Analyseplattform S3 Partners durch die Attacke der Privatanleger bereits verloren, allein acht Milliarden US-Dollar sollen es am vergangenen Freitag gewesen sein.

Am stärksten litt der Hedgefonds Melvin Capital unter den Kurssprüngen. Er verlor im Januar mehr als die Hälfte seines investierten Vermögens, berichteten Insider: Anfang des Monats waren noch 12,5 Milliarden Dollar (10,4 Milliarden Euro) ausgewiesen, Ende des Monats nur mehr gut acht Milliarden Dollar. Darin enthalten ist aber eine Finanzspritze von 2,75 Milliarden Dollar, die Melvin Capital von zwei anderen Hedgefonds, Point 72 und Citadel, bekommen hatte, um die Verluste zu decken.

"Hält dich irgendjemand gerade als Geisel?" ...

Die Hedgefonds hatten mit sogenannten Leerverkäufen darauf gewettet, dass der Kurs von Gamestop und anderen Aktien wie AMC Entertainment oder Nokia fällt. Auf der Online-Plattform Reddit verabredeten sich vor allem junge Privatanleger, mit Aktienkäufen dagegenzuhalten. Sie schafften es, dass der Kurs anfing zu steigen. Daraufhin mussten sich die Hedgefonds mit Aktien der betroffenen Unternehmen eindecken, um weitere Verluste zu vermeiden, was den Kurs immer weiter trieb - ein klassischer Short Squeeze, wie es im Börsenjargon heißt.

Der Kurs ist nun so unrealistisch hoch, dass die Gefahr eines Absturzes besteht. Oben gehalten werden kann er nur, solange es Käufer gibt, solange also Hedgefonds weiter ihre Verpflichtungen aus den Leerverkaufsgeschäften einlösen müssen. Das Analysehaus S3 Partners geht davon aus, dass die leerverkauften Aktien unter die Grenze von 30 Millionen fallen könnten, deutlich weniger also als noch vor einigen Wochen. Dem Finanzportal Marketbeat zufolge waren es zum 15. Januar 61 Millionen leerverkaufte Gamestop-Aktien.

Am Donnerstag hatte der US-Broker Robinhood wegen der Verwerfungen den Kauf von Gamestop-Aktien und Papieren der anderen betroffenen Unternehmen wie Nokia oder der US-Kinokette AMC gestoppt - sehr zum Ärger der Reddit-Rebellen, weil der Kurs damit eingefroren wurde. Das wiederum verschaffte den Hedgefonds eine Atempause. "Hält dich irgendjemand gerade als Geisel?", fragte Elon Musk seinen Geprächspartner Vlad Tenev, den Gründer und Chef von Robinhood. Die beiden sprachen am Sonntagabend über die App Clubhouse miteinander, und Musk scherzte nur so halb. Der Tesla-Chef ist so etwas wie die Ikone der selbsternannten "Armee" der Online-Privatanleger, die der Kurs der Aktien von Gamestop, AMC oder Nokia in die Höhe getrieben hat. Musk übernahm die Rolle des Inquisitors: Ob nicht etwas Dubioses abgelaufen sei, als Robinhood und andere Broker-Apps den Kauf jener "Meme-Aktien", deren Kurse viral angeheizt werden, eingeschränkt hätten?

"Na, wenn das eine Knarre-am-Kopf-Situation gewesen ist ..."

Haben Hedgefonds also Druck auf die vergleichsweise kleinen Broker-Apps gemacht, damit sie die Käufe der Aktien einschränken, gegen die die großen Profi-Fonds gewettet haben? Diese Theorie beschäftigt viele der Privatanleger, die am Donnerstag plötzlich nicht mehr nachkaufen konnten. Tenev bestritt das und antwortete, niemand halte ihn als Geisel: "Danke der Nachfrage."

In der Nacht zu Donnerstag habe sich die National Securities Clearing Corporation (NSCC) bei ihm gemeldet. Dieses sogenannte Clearinghouse, das von der Börsenaufsicht lizensiert ist, sichert die technische Abwicklung von Börsengeschäften und verlangt dafür Sicherheiten. Tenev erzählte, die NSCC habe wegen der vielen Deals durch den Privatanleger-Boom plötzlich drei Milliarden Dollar verlangt. Dabei habe Robinhood bislang überhaupt nur zwei Milliarden Dollar Risikokapital eingesammelt. Um die NSCC herunterzuhandeln, bis Robinhood eine zusätzliche Milliarde aufgetrieben hatte, habe man zugesagt, die Verkäufe der betroffenen Aktien einzuschränken. Das Clearinghouse habe sich so besänftigen lassen. Musk, informell im Auftrag der Online-Investoren unterwegs, schien das erst einmal zu genügen: "Na, wenn das eine Knarre-am-Kopf-Situation gewesen ist ..."

Auch eine andere Theorie der wütenden Privatanleger, die gerne die angesagten Aktien nachkaufen wollten, stritt Tenev ab: Das Gerücht, die riesige Finanz- und Hedgefonds-Firma Citadel könnte im Hintergrund Druck auf die NSCC gemacht haben, um den Short Squeeze zu stoppen und die Interessen der Hedgefunds zu schützen. Als sogenannter Market Maker spielt Citadel eine zentrale Rolle bei vielen Börsengeschäften. Ein solcher Marktmacher führt Kauf- und Verkaufsaufträge zusammen und lebt von der Spanne zwischen den An- und Verkaufskursen. Je höher das Handelsvolumen, umso größer sein Gewinn. Über Citadel läuft nicht nur der Großteil von Robinhoods Geschäften, das Unternehmen sprang auch mit der Milliarden-Hilfe für den trudelnden Hedgefonds Melvin Capital ein.

"Wir haben das getan, um unser eigenes System zu stabilisieren"

Auch der Berliner Broker Trade Republic hatte am Donnerstag um 17.30 den Handel mit Gamestop, AMC Entertainment & Co gestoppt. "Wir haben das getan, um unser eigenes System zu stabilisieren", sagte eine Sprecherin der SZ. Die Zahl der Orders für diese Aktien sei zu diesem Zeitpunkt so massiv gewesen - mehrere tausend Aktien pro Minute -, dass sie das Handelssystem überlastet hätte. "Durch den Stopp haben wir unseren Kunden in der Breite den weiteren Handel an diesem Abend ermöglicht." Der Stopp dauerte knapp fünf Stunden. "Über Nacht haben wir unsere Kapazitäten erheblich erweitert, so dass der Handel in allen Aktien am nächsten Morgen wieder voll möglich war", sagt die Sprecherin. Man arbeite zudem daran, Kunden künftig über die Risiken solcher Werte direkt in der App zu informieren.

An der Börse gab es am Montag neue Ausschläge, die aus dem Netz provoziert werden. Diesmal ging es um Silber. Der Preis für das Edelmetall stieg auf ein Acht Jahres-Hoch von 30,03 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). "Die Reddit-Gemeinde hat einen größeren Wal ins Visier genommen, indem sie einen ,Short Squeeze' am Silber-Markt auslösen will", sagte Analyst Kyle Rodda vom Brokerhaus IG. "Das ist ihr ,Moby-Dick'-Moment." Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi warnte: "Das Problem ist, dass dieser Markt deutlich größer ist und die Teilnehmer hier mit sehr tiefen Taschen unterwegs sind."