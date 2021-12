Und was passiert mit dem Haus?

Wenn sich Ehepaare scheiden lassen, endet oft auch der Traum einer gemeinsamen Immobilie. Wer übernimmt jetzt das Haus oder die Wohnung? Und was bedeutet das für die Finanzierung? Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Von Eike Schulze

Als glückliches Ehepaar kaufte man vor einigen Jahren ein Haus, und jetzt das: Die Scheidung steht an. Neben vielen anderen Dingen muss nun geklärt werden, was mit der Immobilie geschehen soll. Ist eine Einigung nicht mehr möglich, muss in einigen Fällen das Haus oder die Wohnung verkauft, im schlimmsten Fall sogar versteigert werden.