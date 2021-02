So will Europa in den kommenden Jahren beim Handel mitmischen

Zollkontrolle auf der Strasse des 17. Juni in Berlin: Symbol für die Handelspläne Europas. Die EU will weniger Handelsbarrieren, aber die Regeln mit den Partnern doch deutlich strenger kontrollieren.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Wenn die Europäische Kommission in früheren Jahren eine neue handelspolitische Strategie vorstellte, dann nahm außer Experten davon oft kaum jemand Notiz. Diesmal jedoch, im Winter des Jahres 2021, könnte die Ausgangslage brisanter kaum sein. In vielen Ländern sind Nationalisten und Populisten am Ruder, die USA haben die halbe Welt mit Strafzöllen überzogen, China strebt mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln an die Spitze der Staatengemeinschaft, und die Corona-Pandemie hat selbst einem Exportweltmeister wie Deutschland vor Augen geführt, wohin Spezialisierung und Arbeitsteilung im Extremfall auch führen können: zum Mangel an den banalsten Dingen, an einfachen Stoffmasken etwa. In einer solchen Situation eine neue Handelsstrategie für die Zeit bis zum Jahr 2030 auszuarbeiten, gleicht einem wahren Drahtseilakt.

Um diese Balanceübung zu meistern, setzt die EU-Kommission auf einen Mix aus Bewährtem und ganz neuen Tönen. Einerseits propagiert sie in ihrem Strategiepapier, das an diesem Donnerstagmittag offiziell vorgestellt werden soll, in schon traditioneller Manier die Vorzüge offener Grenzen und eines freien Warenaustauschs. Diese seien für den wirtschaftlichen Wohlstand Europas weiter unabdingbar und müssten durch verlässliche internationale Regeln sowie durch mehr Kooperation, insbesondere mit den direkten EU-Nachbarn, mit Afrika sowie der neuen US-Regierung, gestärkt werden. Zweitens jedoch - und das ist in der Tonlage neu - will Brüssel die Bürger Europas besser vor unfairen und aggressiven Handelspraktiken anderer Staaten schützen, notfalls im Alleingang. Und drittens schließlich strebt die Kommission in Kernbereichen wie der Gesundheitsversorgung mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit sowie robustere Lieferketten an.

Ziel aller Maßnahmen sei eine Handelspolitik, "die offen, nachhaltig und selbstbewusst ist", sagte der Vizepräsident der Brüsseler Behörde, Valdis Dombrovskis, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung und einer Reihe ausländischer Medien. Hielten sich Handelspartner nicht an die Regeln, werde Europa künftig "härter und bestimmter" auftreten. "Wir werden die Instrumente, die wir zur Verfügung haben, schärfen, um für unsere Rechte und Werte einzustehen und uns gegen unfaire Handelspraktiken zu schützen", so Dombrovskis. Denkbar ist etwa, dass die EU Firmen eines Landes von öffentlichen Aufträgen ausschließt, wenn dieses Land seinerseits europäische Unternehmen benachteiligt. Ein erster Test könnte hier schon bald anstehen, denn der neue US-Präsident Joe Biden will Staatsaufträge im Rahmen seines "Buy American"-Konzepts weitgehend nur noch an heimische Anbieter vergeben.

Teil der neuen, einerseits selbstbewussteren, zugleich aber auch wertebezogenen EU-Strategie ist offenbar auch das Bekenntnis zu eigenen Versäumnissen. So gesteht die Kommission in dem Papier unumwunden ein, dass Globalisierung, technischer Fortschritt und der Aufbau globaler Lieferketten zwar vielen Staaten und Menschen Wachstum und Wohlstand gebracht hätten, vielen anderen aber auch Enttäuschung, sinkende Löhne, wirtschaftlichen Abstieg und mehr Ungleichheit. In vielen Fällen hätten die Regierungen darauf zu spät und zu zaghaft reagiert. Dies habe in Teilen der Welt zu mehr Abschottung beigetragen und internationale Institutionen geschwächt.

Auch Europa selbst ist von diesen strukturellen Veränderungen betroffen. Hinzu kommt, dass sich das gesamte wirtschaftliche Gewicht des Kontinents in Zukunft weiter verringern wird, was wiederum die Einflussmöglichkeiten der Gemeinschaft schmälern könnte. So war die EU 2019 mit Im- und Exporten im Gesamtwert von fast sechs Billionen Euro zwar immer noch der größte handelspolitische Akteur der Welt, ihr Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung sinkt jedoch beständig: von rund 23 Prozent im Jahr 2000 auf etwa 13 Prozent 2030.

Europa muss mit der aggressiven Außenwirtschaftspolitik Chinas erst einmal umgehen lernen

Grund ist vor allem der Aufstieg Chinas, eines staatskapitalistischen Landes, mit dessen aggressiver Außenwirtschaftspolitik Europa erst einmal umgehen lernen muss. Weitere große Herausforderungen sind der Kampf gegen den Klimawandel sowie die Digitalisierung, zwei Themen, die Brüssel künftig zu zentralen Elementen aller Handelsverträge machen will. Außerdem hat sich die Kommission die Ausrottung der Zwangsarbeit auf die Fahnen geschrieben - ein Signal nicht zuletzt an China, das in seinen Arbeitslagern politische Gegner und Minderheiten angeblich zur Produktion auch von Exportwaren zwingt. Denkbar ist, dass die EU die Einfuhr solcher Waren künftig spätestens bei den Zollkontrollen an ihren Außengrenzen unterbindet.

Damit all ihre strategischen Überlegungen nicht bloße Theorie bleiben, will sich die Kommission in den kommenden zwei, drei Jahren insbesondere für eine grundlegende Reform der Welthandelsorganisation (WTO) einsetzen, die in die Mühlen des amerikanisch-chinesischen Konkurrenzkampfes geraten und derzeit praktisch arbeitsunfähig ist. Nach den Brüsseler Vorstellungen muss die WTO künftig nicht nur effizienter arbeiten. Sie soll vielmehr bei ihren Entscheidungen auch Umweltkriterien stärker berücksichtigen und zudem neue digitale Geschäftsfelder stärker in den Blick nehmen, also etwa den Handel mit den persönlichen Daten von App-Nutzern. Darüber hinaus will die Kommission Europas Unternehmen dazu bewegen, sämtliche Lieferketten auf ihre ökologische und soziale Nachhaltigkeit hin zu überprüfen.

Enttäuscht von dem Strategiepapier der Kommission dürften all jene Globalisierungskritiker sein, die internationale Handelsabkommen per se vor allem als Kniefall vor den großen Konzernen der Welt betrachten und gehofft hatten, die EU werde sich von diesem Instrument verabschieden. Das Gegenteil dürfte passieren: Handelsverträge, so das Credo der Kommission, schafften nicht nur die Basis für Allianzen mit gleichgesinnten Partnern. Sie seien auch notwendig, um Europas Werte und Interessen international zur Geltung zu bringen und durchzusetzen. Allerdings sei es richtig, dass man mehr dafür tun müsse, um Handelspartner zur Einhaltung von Zusagen zu bewegen und den Menschen Europas die Vorzüge bestehender und künftiger Abkommen deutlich zu machen.

Immerhin, ein Zugeständnis an die Skeptiker gibt es: Hauptnutznießer jeglichen Austauschs von Waren und Dienstleistungen, so die Kommission, müssten immer die Bürger, die Arbeitnehmer und die Unternehmen sein - in dieser Reihenfolge.