Von Max Muth

Am 23. Januar meldet sich der IT-Sicherheitschef von Adesso in einer internen Gruppe: "Kurze Info an alle: Am Freitag wurde ich vom BSI angerufen, da über "Wege" an sie durchgestochen wurde, dass wir einen Vorfall hatten." "Durchstechen", das klingt nach Geheimnisverrat. Der "Vorfall" ist ein professioneller Hackerangriff.