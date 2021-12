Christian Grobmeier aus Augsburg hat am Java-Programm Log4j mitgeschrieben, das gerade das halbe Internet zum Wackeln bringt. Wie ihn die Sicherheitslücke Log4shell wachhält und warum er dennoch an Open-Source-Software glaubt.

Von Jannis Brühl

Christian Grobmeier lacht kurz triumphierend, als die Sprachrekorder-App in Windows abstürzt, mit der das Videogespräch aufgezeichnet werden soll: "Da gibt's auch was in Open Source!" Der 43-Jährige Software-Entwickler aus Augsburg ist überzeugt, dass Quellcode von Computerprogrammen nicht Konzernen gehören, sondern frei im Netz verfügbar sein sollte - Open Source (quelloffen) eben. Wegen seiner Leidenschaft für freie Software ist er nun ganz nah dran an einem historischen Vorfall, der seit dem Wochenende nicht nur die Open-Source-Bewegung umtreibt.