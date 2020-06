Am Sonntag war Boris Johnson in einem nahezu leeren Einkaufszentrum in London. Der Premierminister wollte den Bürgern schon mal zeigen, was sie von dieser Woche an erwartet: In England dürfen nun wieder fast alle Läden öffnen. Johnson schlenderte also durch das Shopping Centre, sprach mit Mitarbeitern, die ihre Geschäfte vorbereiteten, und verhielt sich ansonsten vorbildlich: Er desinfizierte seine Hände, hielt zwei Meter Abstand zu anderen Menschen, nur eine Schutzmaske trug er nicht. Seine Botschaft war klar: Die Bürger sollen nach dem Lockdown endlich wieder einkaufen. Geht es nach Johnson, ist Shoppen jetzt erste Bürgerpflicht.