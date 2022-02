Nachhaltige Fonds:Was Anleger über die Taxonomie wissen müssen

Von Jan Diesteldorf, Frankfurt, Björn Finke, Brüssel, und Harald Freiberger

Lange wurde heftig debattiert, am Mittwoch war es nun soweit: Die EU-Kommission beschloss, was in ihrer sogenannten Taxonomie für Atom- und Gaskraftwerke gelten soll. Das Klassifizierungssystem soll den Wandel hin zu einer klimaneutralen europäischen Wirtschaft beschleunigen. Welche Regeln nun kommen und was sie für Anleger bedeuten - die wichtigsten Fragen und Antworten.